Polyksena Lahti, Kadına Yönelik Şiddet İçin Kapandı - Son Dakika
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Polyksena Lahti, Kadına Yönelik Şiddet İçin Kapandı

Troya Müzesi, 25 Kasım'da Polyksena Lahti'ni bir saat siyah örtüyle kapatarak kadına şiddete dikkat çekti.

26.11.2024 03:58
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2 bin 500 yıllık Polyksena Lahti, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde siyah örtüyle kapatıldı

Troya Müzesi'nde sergilen Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği Polyksena Lahti, siyah örtüyle kapatıldı

Troya Müzesi'nde sergilenen 2 bin 500 yıllık Polyksena Lahti, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde siyah örtüyle kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde sergilenen 2 bin 500 yıllık Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği Polyksena Lahti, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Müze tarafından 1 saat siyah örtüyle kapatıldı.

Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği 1994 yılında Biga ilçesinde Kızöldün Tümülüsü'nde bulunan 2 bin 500 yıllık Polyksena Lahti, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 1 saat siyah örtüyle kapatıldı.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddetin tarihi kökenleri var. Bunu Troya Destanında ya da bağlantılı anlatılarda da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Aka Komutanı Agamemnon'un kızı İfigenya'yı kurban etmesi ya da bugün önünde durduğumuz Troya Kralı Priamos'un ve anne Hekabe'nin kızı Polyksena'nın kurbağa ediliş sahnesi de bunlardan birisi ve arkamızda duran 2500 yıllık lahitin üzerinde bir kadının kurban ediliş sahnesi tüm yürek burkuculuğuyla işleniyor. Bugüne dikkat çekmek için Polyksena'nın kurban ediliş sahnesinin yer aldığı arkadaki ahdi siyah bir örtüyle örtüp 1 saat kadar üzerindeki şiddetli bloklamaya, engellemeye ve onu göstermemeye çalışıyoruz. Kadın başka hiçbir sebeple değil, sadece insan olduğu için kıymetli ve değerli ve dolayısıyla biz de bulunduğumuz noktada bu değeri, bu kıymeti tekrar vurgulamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Polyksena Lahti, Kadına Yönelik Şiddet İçin Kapandı - Son Dakika

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