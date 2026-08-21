Pompalı Tüfekle Oynarken Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 18 yaşındaki Mahmut İslam Durak, pompalı tüfekle oynarken vuruldu.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edilen Mahmut İslam Durak (18), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Durak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Pompalı Tüfekle Oynarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?