Ponzi Mine Kadıköy'de Yakalandı - Son Dakika
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Ponzi Mine Kadıköy'de Yakalandı

Ponzi Mine Kadıköy\'de Yakalandı
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Saadet zinciriyle dolandırıcılık iddiasıyla aranan Mine Mumcu, Kadıköy'de polis tarafından yakalandı.

KURDUĞU saadet zinciriyle aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erdem'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu (45), Kadıköy'de yakalandı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Mumcu'nun 38 ayrı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Mart 2023'ten bu yana hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Mumcu'yu Suadiye'de lüks bir kafeteryada oturduğu sırada yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Mumcu'nun, bir süre kendisinin Mine Mumcu olduğunu kabul etmediği öğrenildi.

38 AYRI YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Mumcu'nun; 'örgüt kurmak', 'sahtecilik', 'güveni kötüye kullanmak', 'gasp' ve 'kamu görevlisi olduğunu iddia ederek dolandırıcılık' suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hakkında 38 ayrı yakalama kararı bulunan Mumcu'nun, bunların 20'sinde kesinleşmiş hapis cezası aldığı, 18 dosyada ise ifadesinin alınması amacıyla arandığı belirlendi.

35 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Mine Mumcu'nun ünlülere yönelik kurduğu saadet zinciriyle yaklaşık 35 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyordu. Mumcu'nun, aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erdem'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülmüştü. Bazı olaylarda kendisini avukat, bazı olaylarda ise Yahudi uyruklu iş kadını olarak tanıttığı iddia edilen Mumcu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ponzi Mine Kadıköy'de Yakalandı - Son Dakika

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