Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı - Son Dakika
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Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı

Portekiz'de 10,8 milyon kayıtlı seçmen ile erken genel seçimler başladı, Cumhurbaşkanı oy kullanmaya çağırdı.

18.05.2025 11:00
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Portekiz'de yaklaşık 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı.

Son olarak 10 Mart 2024'te sandığa giden Portekiz, Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en fazla genel seçime giden ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak dikkati çekiyor.

Meclisteki 230 milletvekilinin belirleneceği seçime 19 siyasi parti katılırken, en fazla milletvekili Lizbon (48) ve Porto (40) kentlerinden çıkacak.

Hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesini öngörmeyen anket sonuçlarına göre, son bir yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan sağ görüşlü "Demokratik İttifak"ın (AD) ana muhalefetteki sol görüşlü Sosyalist Parti'nin (PS) önünde az bir farkla seçimleri kazanması bekleniyor.

Portekizlerin çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer AB ülkelerine oranla düşük asgari ücret ve emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin yarattığı sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.

Yasaya göre 18 yaşını dolduran her Portekizli seçimlerde oy kullanabiliyor ve 1,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Erken genel seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'da (TSİ 10.00) başlarken, sandıklar saat 19.00'da (TSİ 21.00) kapanarak, oy sayımına geçilecek.

Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa Portekizlileri oy kullanmaya çağırdı

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, dün halka hitaben yaptığı konuşmada, "dünyanın 2024'e oranla 2025'te radikal bir değişiklik geçirdiğini, daha karmaşık ve öngörülmez bir hal aldığını" vurgulayarak, Portekizlileri oy kullanmaya çağırdı.

Rebelo de Sousa, "Sandığa gitmemek, kafanızı kuma gömmek gibi olur. Yaşadığınız anın ciddiyetine kayıtsız kalmak olur. Oy vermek, istikrarsız bir dünyanın ortasında istikrara katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

Portekiz'de son genel seçimlerde oy kullanma oranı bir önceki seçime oranla artmasına rağmen yüzde 59,84 seviyesinde kalmıştı.

AD'nin lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sonrası Meclis'te yapılan güvenoyu yoklamasında, güvenoyu alamamıştı.

11 Mart'ta hükümet düşmüş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Bu seçimlerde de AD'nin başbakan adayı olan Luis Montenegro, PS'nin lideri ve adayı Pedro Nuno Santos ile yarışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı - Son Dakika

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