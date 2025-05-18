Portekiz'de Erken Seçim: Demokratik İttifak Kazandı - Son Dakika
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Portekiz'de Erken Seçim: Demokratik İttifak Kazandı

Portekiz'de erken genel seçimlerde sağ görüşlü Demokratik İttifak, Meclis çoğunluğunu elde edemedi.

18.05.2025 22:54
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Portekiz'de yapılan erken genel seçimleri, sandık başı anket sonuçlarına göre, son bir yıldır ülkeyi yöneten sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratların (PP-CDS) ittifakından oluşan Demokratik İttifak (AD) kazandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP, yerel saatle 08.00-19.00 (TSİ 11.00-22.00) arasında yapılan erken genel seçimlerle ilgili sandık başı anket sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 230 sandalyeli Mecliste yüzde 29-34 oy oranıyla 85 ila 99 milletvekili çıkaran AD'nin, 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edemediği için azınlık veya koalisyon hükümeti kurması gerekecek.

Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki AD, 2024 yılındaki son seçimlerde 80 milletvekili çıkarmıştı.

Ülkede 2015-2022 arasında iktidarda olan, son 1,5 yıldır Pedro Nuno Santos'un liderliğini yaptığı sol görüşlü Sosyalist Parti (PS) ise 14 ay önceki son seçimlere göre daha az milletvekili çıkaracak.

PS'nin son seçimlerde yüzde 28 oy oranı ile 78 olan milletvekilinin 52-63'e (yüzde 21-26) gerileyeceği belirtildi.

Şu anda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı olan Antonio Costa'nın liderliği zamanında PS, 2022'deki seçimlerde yüzde 52 oy oranı ile 120 milletvekili çıkarmıştı.

Bu arada son seçimlerde büyük bir çıkış yakalayan, Andre Ventura'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Chega Partisi de yüzde 18 olan oy oranını yüzde 20-24 aralığına kadar çıkardı.

Chega, sadece 6 yıllık bir geçmişi olsa da her seçimde oylarını artırmasıyla dikkat çekiyor.

Seçimlere katılım düştü

Diğer yandan yaklaşık 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Portekiz'de seçimlere katılımın, 2024 yılındaki son seçimlere göre düştüğü görüldü.

Son seçimlerde yüzde 59,84 olan katılım oranının RTP televizyonuna göre bugünkü seçimlerde 1-2 puan düşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, seçimlerden önce halka hitaben yaptığı konuşmada, halka sandığa gitme çağrısı yapmıştı.

AD'nin lideri ve Başbakan Luis Montenegro, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Mecliste güvenoyu alamamış, 11 Mart'ta hükümet düşmüş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Portekiz, Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en fazla genel seçime giden ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak dikkati çekiyor.

Portekizlerin çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer AB ülkelerine oranla düşük asgari ücret ve emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin yarattığı sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA

Portekiz, Hükümet, Son Dakika

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