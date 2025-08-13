Portekiz'de Orman Yangınları Alarmı Uzatıldı - Son Dakika
Portekiz'de Orman Yangınları Alarmı Uzatıldı

13.08.2025 02:25
Portekiz, orman yangınları nedeniyle alarm durumunu 15 Ağustos'a kadar uzattı. Yangınlar devam ediyor.

Portekiz hükümeti, aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınlarına karşı 3 Ağustos'ta ilan ettiği alarm durumunu 15 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Hükümet, 3 Ağustos'ta ilan ettiği ve 7 Ağustos'ta sona erdirmeyi planladığı alarm durumunu, ülkede devam eden yangınlardan dolayı ilk olarak 13 Ağustos'a, bugün de 15 Ağustos'a kadar devam ettirme kararı aldığını açıkladı.

Ülkede mevcut durumda "endişe verici boyutta" olduğu resmi makamlarca açıklanan dört noktada (Vila Real, Trancoso, Covilha ve Tabuaço) büyük orman yangınları devam ediyor.

Son 2 günde sivil ve itfaiye görevlisi 37 kişinin yaralandığı yangın söndürme çalışmalarına 1700'den fazla itfaiyeci katılıyor.

Yangınlarla mücadeleyle ilgili tüm birimlerde izinler askıya alınırken, alarm durumu nedeniyle ormanlık alanlara girişler, buralarda ateş yakılması, ormanlık ve diğer kırsal alanlarda makine kullanılarak çalışma yapılması yasaklandı. Havai fişek veya diğer piroteknik cihazların kullanılmasına da izin verilmiyor.

İspanya'da orman yangınlarında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Öte yandan, İspanya'nın kuzeyinden güneyine birçok noktada devam eden orman yangınlarında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Madrid'in Tres Cantos ilçesinde vücudunun yüzde 98'i yanan 50 yaşındaki bir erkeğin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, Leon kentindeki yangın söndürme çalışmalarına yardım eden bir gönüllünün öldüğü bildirildi.

Yerel yönetim yetkililerince basına verilen bilgilerde, ülke genelinde yangın söndürme çalışmaları sırasında Galiçya'nın Ourense kenti yakınlarında 4, Leon ve Zamora'da ise 12 olmak üzere toplam 16 sivil ve itfaiye mensubunun da yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya ve Asturias ile 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği Kastilya ve Leon bölgelerinde kontrol altına alınamayan yangınların endişe verici boyutta olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

