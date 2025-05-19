Portekiz'de Sağ İttifak Seçimi Kazandı

Portekiz'de yapılan erken genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidarda olan iki sağ partinin ittifakından oluşan Demokratik İttifak (AD) birinci parti çıktı.

İçişleri Bakanlığının yüzde 98'i açılan sandıklara göre verdiği sonuçlarda AD, 14 ay önce yapılan son seçimlere kıyasla yüzde 28,85 olan oy oranını yüzde 32'ye kadar çıkardı.

Portekiz'de 230 sandalyeli Meclis'te tek başına iktidara gelecek çoğunluğu (116) yakalayamayan AD'nin son seçimlerde 80 olan milletvekili sayısını 90'ın üzerine çıkarması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratların (PP-CDS) ittifakından oluşan AD'ye liderlik eden, PSD'nin Genel Başkanı ve görevdeki Başbakan Luis Montenegro'nun gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'dan hükümeti kurma görevini alması ve ilk seçenek olarak yine bir azınlık hükümeti kurmayı denemesi öngörülüyor.

Montenegro'nun aile şirketiyle bağlantılı yolsuzluk iddialarından Meclis'te 11 Mart'ta güvenoyu alamayan hükümetin düşmesiyle erken seçime gidilirken, Portekizlilerin buna rağmen sağcı lidere desteğini artırdığı görüldü.

Sol çöktü, aşırı sağ yükseldi

Portekiz'deki seçimlerin öne çıkan diğer başlıkları ise sol görüşlü Sosyalist Parti'nin (PS) düşüşe devam etmesi ve PS'ye çok yakın oy oranı alarak, iktidar alternatifleri arasına girmeye başlayan aşırı sağcı Chega'nın yükselişini sürdürmesi oldu.

Ülkede 2015-2022 arasında iktidarda olan, son 1,5 yıldır Pedro Nuno Santos'un liderliğini yaptığı PS, büyük bir çöküş yaşadı.

PS'nin son seçimlerde yüzde 28 oy oranı yüzde 23'e gerilerken, 78 olan milletvekili sayısı da 50-55 aralığına kadar düştü.

Şu anda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı olan Antonio Costa'nın liderliği zamanında PS, 2022'deki seçimlerde 120 milletvekili çıkarmıştı.

Aşırı sağcı Chega lideri Ventura: "Chega, Portekiz'de 50 yıllık iki partili sistemi öldürdü"

Portekiz'de 48 yıl süren diktatörlük döneminin sona erdiği 25 Nisan 1974'teki Karanfil Devrimi'nin ardından ülke demokrasi tarihinde ilk kez, aşırı sağcı bir siyasi parti ülkeyi yönetmeye aday bir siyasi güç haline geldi.

Sadece 6 yıllık bir siyasi geçmişi olan Chega, 2024'te büyük bir yükselişe geçerek yüzde 18'e çıkardığı oy oranını bu seçimlerde daha da artırdı.

Chega, yüzde 22-23 aralığında oy alırken, teknik eşitlik yakaladığı PS'ye çok yakın oranda yer aldı.

"Sistemi değiştirdik. Chega bugün Portekiz'de 50 yıllık iki partili sistemi öldürdü. Tarihi zafer elde ettik." diyen aşırı sağcı Chega'nın lideri Andre Ventura, Portekiz'de "istikrarlı ve saygın bir hükümet için mücadele edeceğini" söyledi.

Chega ile PS arasındaki milletvekili sayısının birbirine çok yakın çıkması beklenirken, yurt dışından gelen oylar da dikkate alındığında PS'nin Chega'dan 1-2 daha fazla milletvekili çıkarma olasılığı halen bulunuyor.

AD'nin lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddialarından Meclis'te güvenoyu alamaması sonucu 11 Mart'ta hükümetin düşmesi sonucu erken seçim kararı alınmıştı.

Portekiz, Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en fazla genel seçime giden ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak dikkati çekiyor.

Portekizlilerin çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer AB ülkelerine oranla düşük asgari ücret ve emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin yarattığı sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.