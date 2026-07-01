Portekiz\'de Sıcak Hava Dalga Planı

LİZBON, 1 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz Sağlık Bakanı Ana Paula Martins, 10 gün kadar sürmesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı ülke genelindeki hastanelerde en düşük seviyede acil durum planlarının devreye sokulduğunu söyledi.

Martins salı günü yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin aşırı sıcakların etkilerine karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, olağanüstü yüksek sıcaklıkların ölüm oranlarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'nün tahminlerine göre, ülkede görülen sıcaklıklar artarak 8-10 gün sürmesi beklenen bir sıcak hava dalgasına dönüşecek ve bu süre zarfında ülkenin büyük bölümünde maksimum sıcaklıklar 35 ile 44 santigrat derece arasında seyredecek.