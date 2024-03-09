Portekiz'de yarın erken genel seçim yapılacak.
Son 9 yıldır iktidarda bulunan eski Başbakan Antonio Costa'nın, yakın çevresindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Kasım 2023'te istifasının ardından erken seçim kararıyla sandığa gidecek olan Portekizliler, yerel saatle 08.00 (TSİ 11.00) ile 19.00 (22.00) arasında oy kullanacak.
230 sandalyesi bulunan Mecliste en fazla milletvekilini Lizbon (48) ve Porto (40) kentleri çıkartıyor.
Yasaya göre 18 yaşını dolduran her Portekizli seçimlerde oy kullanabiliyor, 1,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
Son olarak 30 Ocak 2022'de genel seçimin yapıldığı Portekiz'de katılım, bir önceki seçime oranla yüzde 3 artsa da sadece yüzde 52 düzeyinde kaldı.
Siyaset dünyasındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle son 5 yılda 3 kez sandık başına gidecek Portekizlilerin en çok endişe ettiği konuların başında konut sorunu ve sağlık sektöründeki aksaklıklar ile eğitim, düşük maaşlar ve yüzde 7'ye ulaşan işsizlik geliyor.
Anketler, 2015'ten bu yana iktidarda bulunan, 2022'de yakaladığı yüzde 41,37'lik rekor oy oranıyla 120 milletvekili çıkaran Sosyalist Partinin (PS) 9 yıl süren siyasi üstünlüğünün sona ereceğini gösteriyor.
Seçimlerde yarışan 19 siyasi partiden 7'sinin Meclise temsilci göndereceği tahmin ediliyor.
Anketlere göre ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin (PSD), Hristiyan Demokratlar (CSD) ile kurduğu, liderliğini PSD Başkanı Luis Montenegro'nun yaptığı Demokratik İttifakın (AD) yüzde 28-32 aralığında oy alarak seçimlerden birinci çıkması bekleniyor.
Costa'nın ardından genel başkanını Aralık 2023'te değiştiren ve seçimlere eski Altyapı ve Konut Bakanı Pedro Nuno Santos ile girecek olan İktidardaki Sosyalist Partinin (PS) ise yüzde 24-29 aralığında oy alacağı öngörülüyor.
Ne AD'nin ne de PS'nin 116 olan Meclis çoğunluğunu yakalayacak milletvekili çıkarması beklenmediğinden azınlık ya da koalisyon hükümeti kurulacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Seçimlerde en çok merak edilen sonuç, aşırı sağcı Chega partisinin alacağı oy olarak öne çıkıyor.
Eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğini yaptığı Chega'nın, siyasete başladığı 2019'da sadece bir olan milletvekili sayısını 2022'deki seçimlerde 12'ye çıkardıktan sonra yarınki seçimlerde 35'e kadar yükseltebileceği belirtiliyor.
PS, seçimleri AD'nin kazanması halinde aşırı sağın iktidara gelmemesi için dışarıdan destekle azınlık sağ hükümetine izin verebileceğini mitingleri sırasında açıkladı.
Portekiz'de normal şartlarda gelecek 4 yıl iktidarda kalacak yeni hükümetin belirleneceği seçimlerde yeni başbakanın sağcı Luis Montenegro ya da solcu Pedro Nuno Santos olacağı tahmin ediliyor.
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