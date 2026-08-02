Portekiz, Güney Sınırlarında Devriyeleri Artırıyor - Son Dakika
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Portekiz, Güney Sınırlarında Devriyeleri Artırıyor

Portekiz, Güney Sınırlarında Devriyeleri Artırıyor
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Portekiz, güney kıyılarında göç ve yasa dışı faaliyetlere karşı deniz ve kara devriyelerini artırdı.

LİZBON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz donanması, ülkenin güney sınırında Deniz Polisi ve Ulusal Cumhuriyet Muhafızları ile ortak deniz ve kara devriyelerini artırdığını duyurdu.

Donanmadan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, sınır denetimini güçlendirmek amacıyla güney kıyı bölgelerinde düzenli ortak deniz ve kara devriyeleri başlatıldı. Devriyelerde özellikle düzensiz göç ya da diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen teknelerin tespit edilmesine odaklanılacak.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro cuma günü yaptığı açıklamada, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'de (Ceuta) son dönemde yaşanan göç krizi nedeniyle Schengen Bölgesi'nin serbest dolaşım kurallarını askıya almayacaklarını, bunun yerine ülkenin güneydeki deniz ve kara sınırlarındaki kontrolleri güçlendireceklerini söylemişti.

Fas sınırında yer alan Sebte, son günlerde büyük bir göçmen akınına sahne oldu. İspanyol basınının hükümet ve polis kaynaklarına dayandırdığı cuma günkü haberlerinde, önceki 24 saat içinde yaklaşık 50.000 göçmenin Fas'tan yasadışı yollarla Sebte'ye giriş yaptığı belirtildi.

İspanya hükümeti ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sebte'ye yasadışı yollarla giren yaklaşık 50.000 göçmenden hiçbirinin İspanya anakarasına geçmesine izin verilmediğini duyurdu. Hükümet, 48.000'den fazla göçmenin halihazırda Fas'a geri döndüğünü ve göç krizinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Portekiz, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz, Güney Sınırlarında Devriyeleri Artırıyor - Son Dakika

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