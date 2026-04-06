Üye Girişi
Son Dakika Logo

Portekiz, Pakistan ile Diyalog Çabalarına Destek Verdi

06.04.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel, Pakistan'ın bölgesel gerilimi düşürme çabalarına destek olduğunu bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Pakistan'ın artan bölgesel gerilime karşı diyalog zemini oluşturmaya yönelik çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Portekizli mevkidaşı Rangel telefonda görüştü.

Görüşmede Dar, gerilimin derhal düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, Pakistan'ın bu konudaki çabalarına işaret etti.

Rangel da Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlamak için diyalog ve diplomasi zemini oluşturulmasına yönelik çabalarına tam destek verdiğini belirtti.

Her iki bakan da ikili ilişkileri ilerletme ve teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Portekiz, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:02:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.