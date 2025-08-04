Portekiz ve İspanya'da Orman Yangınları Alarm Veriyor - Son Dakika
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Portekiz ve İspanya'da Orman Yangınları Alarm Veriyor

04.08.2025 11:23
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Yaz sıcaklarıyla yangın riskinin arttığı Portekiz ve İspanya'da önlemler sıkılaştırıldı.

Yaz döneminin ikinci sıcak hava dalgasının yaşandığı Portekiz ve İspanya'da orman yangınlarına karşı alarm durumu devam ediyor.

Hükümetin aldığı kararla en üst düzey alarmdaki Portekiz'de, ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde 4 noktada büyük yangınlarla mücadele sürüyor.

Portekiz resmi haber ajansı Lusa'ya açıklama yapan Ulusal Acil Durum ve Sivil Savunma Kurumunun (ANEPC) Ulusal Komuta Operasyon Yetkilisi Pedro Araujo, Vila Real, Celorico de Basto, Fafe ve Arcos de Valdevez'de devam eden yangınların bugün kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Kuzeydeki Vila Real ve Celorico de Basto bölgelerindeki 2 büyük yangınla mücadele çalışmalarına 600'den fazla itfaiyecinin ve 216 kara aracının katıldığını aktaran Araujo, sabah saatlerinden itibaren uçakların da destek vereceğini belirtti.

Portekiz İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, aşırı sıcaklar nedeniyle "zor geçecek" dediği hafta boyunca, ormanlık alanlara girişlerin, buralarda ateş yakılmasının, ormanlık ve diğer kırsal alanlarda makine kullanılarak çalışma yapılmasının yasaklandığını, havai fişek veya diğer piroteknik cihazların kullanılmasına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Ülkede, yangınlarla mücadeleyle ilgili tüm birimlerde izinler askıya alındı.

İspanya'da termometreler 43 dereceyi geçti

Diğer yandan benzer bir durum İber Yarımadasında Portekiz'in komşusu İspanya'da da yaşanıyor.

İspanya'da 6 özerk bölgede aşırı sıcaklar yüzünden orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı.

Sivil Koruma ve yerel yönetimlerce, mevcut durumda İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya ve güneyindeki Extremadura bölgelerinde iki noktada aktif yangın olduğu bilgisi verildi.

Galiçya'da geçen hafta 1350 hektarlık ormanlık alan yanmıştı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkenin güneyindeki Badajoz ve Ciudad Real kentlerinde 3 Ağustos'ta termometrelerin 43 derecenin üzerine çıktığını belirterek, "Dün başlayan sıcak hava dalgasının en az önümüzdeki pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Portekiz ve İspanya'da Orman Yangınları Alarm Veriyor - Son Dakika

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