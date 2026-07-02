Portekiz, Venezuela\'daki Depremler İçin Ulusal Yas İlan Etti

LİZBON, 2 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz hükümeti, Portekiz vatandaşı ve Portekiz asıllı kişiler de dahil olmak üzere Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenler için pazar gününü ulusal yas ilan etti.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, hayatını kaybeden Portekiz vatandaşı ve Portekiz asıllı kişilerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 71'e yükseldi. 71 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Devlete ait Lusa Haber Ajansı ise, Venezuela'daki Portekiz topluluğunun, Brezilya'dan sonra Latin Amerika'daki en büyük ikinci diaspora olduğunu bildirdi. Topluluk tahminlerine göre, Portekiz asıllı kişiler de dahil olmak üzere diaspora nüfusunun 1,2 milyon civarında olduğu öngörülüyor.