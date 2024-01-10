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Portekizli Öğretim Üyesi Carla Martoni Mendes Müslüman Oldu - Son Dakika
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Portekizli Öğretim Üyesi Carla Martoni Mendes Müslüman Oldu

Portekiz uyruklu Brezilya vatandaşı ve öğretim üyesi Carla Martoni Mendes, gezmek için geldiği Nevşehir'de Müslüman olup 'Meryem' adını aldı. İstanbul'da camileri gezdikten sonra Nevşehir'e gelen Mendes, Müslümanların inançlarını araştırarak İslam'a geçti. İhtida töreni sonrasında 'Meryem' ismini alan Mendes, İl Müftü Vekili tarafından tebrik edildi.

Portekizli Öğretim Üyesi Carla Martoni Mendes Müslüman Oldu
10.01.2024 - 15:47,
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NEVŞEHİR'e gezmek için gelen Portekiz uyruklu Brezilya vatandaşı ve öğretim üyesi Carla Martoni Mendes, Müslüman olup, 'Meryem' adını aldı.

Brezilya'da bir üniversitede öğretim üyeliği yapan Portekiz uyruklu Carla Martoni Mendes, tarihi ve turistik mekanları gezmek için İstanbul'a geldi. Burada camileri gezdiğini, ezan seslerini duyduğunu ve etkilendiğini söyleyen Mendes, ardından Nevşehir'e geldi. Mendes, Nevşehir'de de aynı şekilde ezanları ve salaları duyduğunu, özellikle Müslümanların inançlarını araştırdığını, bunlardan çok etkilendiğini belirtti. Müslüman olmak için Nevşehir İl Müftülüğü'ne başvuran Mendes için ihtida töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Selami Kurt, İslam'ın temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgi verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Mendes, 'Meryem' ismini almak istediğini söyledi. Tören sonunda Kurt, Mendes'i tebrik ederek 'İhtida Belgesi'ni takdim etti.

Kaynak: DHA
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Portekiz, Nevşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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