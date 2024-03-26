Portekizli şarkıcı Salvador Sobral, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
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Portekizli şarkıcı Salvador Sobral, İstanbul'da konser verecek

Portekizli şarkıcı Salvador Sobral, İstanbul\'da konser verecek

2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Salvador Sobral, İstanbul'da ilk kez konser verecek. Sobral, 29 Mart'ta İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Konserde Sobral'a, piyanoda Lucia Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta Andre Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda Andrr Santos eşlik edecek. Sobral, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yaklaşık 70 dakika sahnede seslendirecek.

26.03.2024 16:55
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"Amar Pelos Dois" şarkısıyla 2017'de Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli şarkıcı ve besteci Salvador Sobral, İstanbul'da ilk kez konser verecek.

Sobral, 29 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan genç sanatçı, hayranlarını konsere davet ederek, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini yorumladı.

Salvador Sobral'a konserde, piyanoda Lucia Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta Andre Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda Andrr Santos eşlik edecek.

Başta "Timbre" albümü olmak üzere sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak sanatçı yaklaşık 70 dakika sahnede kalacak.

Sobral, 2017'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kız kardeşi Luisa Sobral'in yaptığı "Amar Pelos Dois" adlı şarkısıyla 758 puan alarak birinci olmuştu. Bir önceki sene Jamala'nın 524 puan ile kırdığı rekoru, 758 puan geride bırakan sanatçı, bu alandaki rekoru hala elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

Salvador Sobral, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekizli şarkıcı Salvador Sobral, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

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