Posof'ta Heyelan, Doğal Gaz Akışı Kesildi

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Ardahan'ın Posof ilçesindeki heyelan yüzünden arızalanan doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.

Posof ilçesine gaz akışı sağlayan doğal gaza ait ana borunun geçtiği Yurtbekler mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelanın boruya zarar vermesi sonrası gaz akışı kesildi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, ana borunun heyelanlı bölgeden geçtiğini söyledi.

Yağışlar yüzünden gece bölgede heyelan oluştuğunu belirten Demirci, "Arızayı gidermek için çalışıyoruz. Bir günde çözmek istiyoruz. Ancak en iyi ihtimal gece yarısı." dedi.