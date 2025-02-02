Poyraz Efe, resmini çizdiği, hayranı olduğu atlı polislerle buluştu - Son Dakika
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Poyraz Efe, resmini çizdiği, hayranı olduğu atlı polislerle buluştu

Poyraz Efe, resmini çizdiği, hayranı olduğu atlı polislerle buluştu

ADANA'da 2'nci sınıf öğrencisi Poyraz Efe Tuaç (8), çok sevdiği atlı polisleri çizip altına da tanışmak istediği notunu eklediği resmi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

02.02.2025 11:10  Güncelleme: 11:32
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ADANA'da 2'nci sınıf öğrencisi Poyraz Efe Tuaç (8), çok sevdiği atlı polisleri çizip altına da tanışmak istediği notunu eklediği resmi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. Polis ekipleri, evinden aldığı Poyraz Efe'ye üniforma giydirip, ata bindirdi. Yaşadığı mutluluğu anlatan Poyraz Efe, "Polisleri sevdiğim ve onlar gibi olmak istediğim için bu resmi çizdim. Çizdiğim resim gerçek oldu" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki Şehit Ertan Tokuş İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Poyraz Efe Tuaç, çok sevdiği ve aralarına katılmanın hayalini kurduğu atlı polislerin resmini çizdi. Poyraz Efe, altına "Polis ağabeylerim ve ablalarım, Allah izin verirse yanınıza geleceğiz. Siz, bizi hırsızlardan korursunuz. Size kalbimizi borçluyuz" notunu eklediği resmi, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. Resmi görünce duygulanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Poyraz Efe'nin polislerle tanışması için talimat verdi.

ÜNİFORMA GİYDİ, ATA BİNDİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sofu Dede Mahallesi'ndeki evinden aldığı Poyraz Efe ve sınıf arkadaşlarını, Atlı Polis Birlik Amirliği'nin yerleşkesine götürdü. Atlı polislerle tanışan Poyraz Efe, hediye edilen polis üniformasını giyip, selam verdi. Yerleşkede polislerle sohbet edip, vakit geçiren Poyraz Efe, daha sonra ata bindirildi. Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan Poyraz Efe, polislere teşekkür edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ÇİZDİĞİM RESİM GERÇEK OLDU'

Büyüyünce atlı polis olmak istediğini belirten Poyraz Efe, "Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa ata bindim ve çok sevindim. Polisleri sevdiğim ve onlar gibi olmak istediğim için bu resmi çizdim. Resimde bir erkek, bir kadın polis atı koşturuyorlardı. Sonrasında resmi polislere gönderdim. Bu hayalimin gerçek olacağını düşünmüyordum. Çizdiğim resim gerçek oldu. Atlı polislere de çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Poyraz Efe, resmini çizdiği, hayranı olduğu atlı polislerle buluştu - Son Dakika

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