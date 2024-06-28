Poyraz rüzgarı nedeniyle Kapuz plajı beklenen ilgiyi görmedi

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Poyraz halk plajını vurdu, beklenen ilgiyi görmedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta deniz sıcaklığının düşmesi nedeniyle Kapuz plajı beklenen ilgiyi görmedi.

Zonguldak'ta yüzlerce kişiye ev sahipliği Kapuz plajı beklenen ilgiyi görmedi. Vatandaşlar deniz sıcaklığının 17-18 derecelere düşmesi nedeniyle denize giremedi. Denize giremeyen vatandaşlar güneşlenerek vakit geçirmeyi çalıştı. Hava sıcaklığı ise 24 derecelere gösterdi. Can kurtaran Muzaffer Kılıç, " Karadeniz'de aktif olan poyraz rüzgarı etkili bu ara. Yaklaşık 7-8 gündür poyraz rüzgarı etkili olduğundan su biraz serinledi. Yaklaşık 17-18 derecelere düştü. O yüzden vatandaşımız girmekte zorlanıyor. 4 Temmuz tarihine kadar bu rüzgar etkili. Dördünden sonra lodos rüzgarı tersine aktif hale gelince suyun ısınacağım tahmin edebiliyoruz" dedi.