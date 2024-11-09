Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pozantı'da Orman Yangını - Son Dakika
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