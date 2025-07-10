Pozantı\'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde Cumali Körkün idaresindeki 01 SB 396 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, sürücü Körkün'ün hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan yaralılardan biri ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kazazedelerin piknikten döndüğü belirtildi.