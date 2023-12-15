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Pozantı'daki İki Okul Erasmus+ Projesine Dahil Oldu - Son Dakika
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Pozantı'daki İki Okul Erasmus+ Projesine Dahil Oldu

Pozantı ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu ve Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği'nin hibe desteği sağladığı Erasmus+ projesine dahil oldu. Atatürk Ortaokulu, 'Dünyada bir iz bırakalım: Bitkiler için dünya müziği' projesiyle 60 bin avro hibe almaya hak kazandı. Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi ise 'Sürdürülebilir tekstil' projesiyle hibe almaya hak kazandı. Her iki okuldaki görevliler tebrik edildi.

Pozantı\'daki İki Okul Erasmus+ Projesine Dahil Oldu
15.12.2023 - 12:52,  Güncelleme: 12:53
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Pozantı ilçesinde iki okul Avrupa Birliği'nin hibe desteği sağladığı Erasmus+ projesinde yer aldı.

Atatürk Ortaokulu, "Dünyada bir iz bırakalım: Bitkiler için dünya müziği" projesi kapsamında 60 bin avro hibe ile destek almaya hak kazandı.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek, doğayı korumak ve müzik-doğa ilişkisini dile getirmek amaçlı 2026'da sona erecek projede Polonya, Litvanya ve Yunanistan'dan okullar yer alıyor.

Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi de "Sürdürülebilir tekstil" projesiyle Eramus+ kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Almanya, İtalya ve Fransa'dan katılımcıların işbirliğiyle projede sürdürülebilir tekstil ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, projelerde yer alan her iki okuldaki görevlileri tebrik etti.

Kaynak: AA
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