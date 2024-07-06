Pratik Zekasıyla Zamandan ve Paradan Tasarruf Eden İnşaatçı

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Pratik zekasını konuşturdu, zamandan ve paradan tasarruf etti

Bahçesini kendi yaptığı tekerlekli el sabanı ile işliyor

AYDIN - Aydın'da inşaat sektörü ile uğraşan Hayrettin Güven, imalathanesinin yanındaki bahçesini kendi imal ettikleri tekerlekli el sabanı ile işliyor. Pratik zekası ile işini kolaylaştıran Güven, 10 kişinin yapacağı işi yarım saatte bitirdiğini ifade etti.

Aydın'da inşaat sektörü ile uğraşan ve son dört yıldır konteyner imalatı gerçekleştiren Hayrettin Güven, asıl mesleğinin yanında tarımdan da kopamıyor. İmalathanesinin yanındaki bahçesinde çeşitli sebze fideleri eken Güven, toprakla uğraşmanın günün yorgunluğunu ve stresini de aldığını ifade etti.

"Pratik zekasını konuşturdu"

Bahçesine ektiği fidelerin çapalama işlerinin zaman aldığını ve bu işin masraflı olduğunu belirten Güven, imalathanesinde ustası ile beraber tasarladığı tekerlekli sabanı imal ederek işlerini kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Güven, imal ettikleri sabanla bahçesini sürüp, fidelerinin bakımını yapıyor.

"Çapayla uğraşmak zorunda kalmıyorum"

Tekerlekli sabanla zamandan ve paradan tasarruf ettiğini ifade eden Güven, "Kendi yaptığım tekerlekli sabanla bahçeyi sürüyorum. Bu bahçeyi işlemek tabi kolay değil. Burada domates biber, patlıcan taze soğan, marul fidanlarım var. Üstüne bir ağırlık koyup burada birçok insanın yapacağı işi kendim görüyorum. Bu bahçeyi yarım saatte sürüyorum. Bu şekilde sürünce fidelerimiz en güzel şekilde büyüyor. Bu sayede çapayla da çok uğraşmak zorunda kalmıyoruz" dedi.