Prematür Doğum Sebepleri Tartışıldı

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Şebnem Kader, erken ya da ileri yaşta, çoğul gebelik, hipertansiyon, diyabet, enfeksiyon gibi hastalıkları, sigara, alkol, keyif verici madde kullanımı, stres, annenin yetersiz beslenme ve kötü sosyal ekonomik düzeylerinin prematüre doğumun nedenlerinden olduğunu belirtti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlıklı bir yaşamın temelinin sağlıklı bir gebelikten geçtiğini söyledi.

Anne adaylarının iyi bir gebelik geçirmesi için çalıştıklarını belirten Cerit, anne ve babaların sorumluluklarını bilmesi gerektiğini kaydetti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli doktor Şebnem Kader ise Türkiye'de yılda yaklaşık 100 ile 120 bin prematüre bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Kader, prematüre bebeklere en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını anlattı.

Prematürenin bir hastalık gibi algılanmaması gerektiğini vurgulayan Kader, "Prematüre doğumun sebeplerinde risk faktörlerine baktığımızda erken ya da ileri yaşta gebeliklerin, çoğul gebeliklerin, annede hipertansiyon, diyabet, enfeksiyon durumu gibi hastalıkların, sigara, alkol, keyif verici madde kullanımı, stres, annenin yetersiz beslenme ve kötü sosyal ekonomik düzeylerinin erken doğumu tetiklediğini bilmekteyiz. Bizim için her bebek önemli." dedi.

Kader, prematüre bebeklerin yoğun bakımda geçirdikleri her dakikanın ayrı bir anlama sahip olduğuna dikkat çekti.

Programda erken doğum yapan bazı anneler yaşadıkları tecrübeleri anlattı.