Prens Harry ve Meghan, Gazze yaralılarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prens Harry ve Meghan, Gazze yaralılarını ziyaret etti

Prens Harry ve Meghan, Gazze yaralılarını ziyaret etti
26.02.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prens Harry ve Meghan, Ürdün'de Gazze'den gelen yaralıları ve mülteci gençleri ziyaret etti.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, Gazze Şeridi'nden tedavi amacıyla Ürdün'e getirilen Filistinli yaralıları ziyaret etti.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamaya göre insani ziyaret kapsamında Ürdün'e gelen Prens Harry ve eşi Meghan, başkent Amman'daki İhtisas Hastanesi'ne gitti.

Hastanede, Gazze'den getirilerek tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Prens Harry ve Meghan Markle, hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Sussex Dükü ve Düşesi'nin Filistinli mültecilerin konakladığı Zatari Mülteci Kampı'nı da ziyaret ettiğini bildirdi.

Açıklamada, çiftin kamptaki gençlik merkezinde mülteci gençlerle bir araya geldiği, ayrıca çocuklarla futbol oynayıp sanat ve müzik etkinliklerine katıldığı kaydedildi.

Çift ayrıca, Ürdünlüler ve mültecilere sağlık hizmeti sunulması konusunu görüşmek üzere DSÖ'ye bağış yapan ülkelerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler ortakları ve yerel yetkililerle düzenlenen toplantıya katıldı.

Kaynak: AA

Meghan Markle, Prens Harry, İngiltere, Politika, Güncel, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prens Harry ve Meghan, Gazze yaralılarını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:13:01. #7.12#
SON DAKİKA: Prens Harry ve Meghan, Gazze yaralılarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.