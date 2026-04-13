Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı Prenses Rajwa'nın Gizemli Kayboluşu ve İkinci Bebek Söylentileri

13.04.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Prensesi Rajwa'nın, kamuoyunun karşısına çıkmaması ve son günlerdeki olaylar, hamilelik iddialarını artırdı. Prens Hüseyin'in etkinliklere yalnız katılması ve Rajwa'nın giydiği kıyafetler de bu merakı pekiştiriyor.

Prensesler ve kraliyet üyeleri, insanların gerçek hayattan kaçmasını sağlayarak peri masalı etkisi yaratıyor. İngiliz kraliyet ailesinin sevilen gelini Kate Middleton bu ilginin örneğiyken, Ürdün'de de 'Ortadoğu'nun Kate'si' olarak anılan Prenses Rajwa bulunuyor. Rajwa, Veliaht Prens Hüseyin'in karısı ve gelecekte kraliçe olacak; Kate'ten farklı olarak annesinin kraliyetle uzaktan bağlantısı var. Rajwa'nın nişan pozlarında Kate'in elbisesine benzer bir kıyafet giymesi bu benzetmeyi pekiştirdi, ancak aslında mimarlık eğitimi almıştı.

Son haftalarda Rajwa'nın halkın karşısına çıkmaması merak konusu oldu; son görüldüğü 19 Şubat'taki iftar yemeğinden bu yana kameralardan uzak kaldı. Başlangıçta tatil veya bölgedeki savaş nedeniyle görünmediği düşünüldü, ancak kocası Hüseyin'in etkinliklere tek başına katılması söylentileri artırdı. En çok konuşulan detay, ikinci kez hamile olduğu iddiası; bu, iftarda giydiği kıyafetten sonra alevlendi. Rajwa, daha önce doğum izninde bu kadar uzun süre görünmemişti.

Prens Hüseyin, son zamanlarda burs programı ve sağlık merkezi açılışı gibi etkinliklere Rajwa olmadan katıldı, bu da hamilelik söylentilerini güçlendirdi. Ayrıca, Kraliçe Rania'nın Londra'da görüntülenmesi sonrası Rajwa'nın da orada olduğu tezi ortaya atıldı. Rajwa ve Hüseyin'in ilk çocuğu İman, geçen ağustosta bir yaşına girdi ve aile tarafından sevinçle karşılandı, ancak taht hakkı olmadığı için erkek bebek beklentisi de söylentilere katkıda bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kate Middleton, Ünlüler, Magazin, Güncel, Prens, Ürdün, Bebek, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:35
12:33
11:41
11:25
11:23
11:03
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:07:17. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.