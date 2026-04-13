Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı Prenses Rajwa'nın Gizemli Kayboluşu ve İkinci Bebek Söylentileri

Prensesler ve kraliyet üyeleri, insanların gerçek hayattan kaçmasını sağlayarak peri masalı etkisi yaratıyor. İngiliz kraliyet ailesinin sevilen gelini Kate Middleton bu ilginin örneğiyken, Ürdün'de de 'Ortadoğu'nun Kate'si' olarak anılan Prenses Rajwa bulunuyor. Rajwa, Veliaht Prens Hüseyin'in karısı ve gelecekte kraliçe olacak; Kate'ten farklı olarak annesinin kraliyetle uzaktan bağlantısı var. Rajwa'nın nişan pozlarında Kate'in elbisesine benzer bir kıyafet giymesi bu benzetmeyi pekiştirdi, ancak aslında mimarlık eğitimi almıştı.

Son haftalarda Rajwa'nın halkın karşısına çıkmaması merak konusu oldu; son görüldüğü 19 Şubat'taki iftar yemeğinden bu yana kameralardan uzak kaldı. Başlangıçta tatil veya bölgedeki savaş nedeniyle görünmediği düşünüldü, ancak kocası Hüseyin'in etkinliklere tek başına katılması söylentileri artırdı. En çok konuşulan detay, ikinci kez hamile olduğu iddiası; bu, iftarda giydiği kıyafetten sonra alevlendi. Rajwa, daha önce doğum izninde bu kadar uzun süre görünmemişti.

Prens Hüseyin, son zamanlarda burs programı ve sağlık merkezi açılışı gibi etkinliklere Rajwa olmadan katıldı, bu da hamilelik söylentilerini güçlendirdi. Ayrıca, Kraliçe Rania'nın Londra'da görüntülenmesi sonrası Rajwa'nın da orada olduğu tezi ortaya atıldı. Rajwa ve Hüseyin'in ilk çocuğu İman, geçen ağustosta bir yaşına girdi ve aile tarafından sevinçle karşılandı, ancak taht hakkı olmadığı için erkek bebek beklentisi de söylentilere katkıda bulunuyor.