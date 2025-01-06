Priştine'de Hava Kirliliği Tehlikeli Seviyede - Son Dakika
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Priştine'de Hava Kirliliği Tehlikeli Seviyede

Priştine\'de Hava Kirliliği Tehlikeli Seviyede

Kosova'nın başkenti Priştine, Avrupa'nın en yüksek hava kirliliğine sahip kenti oldu.

06.01.2025 20:46
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Kosova'nın başkenti Priştine'de hava kirliliği "sağlıksız" seviyesinde seyrediyor.

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre Priştine, "dünyanın en kirli büyük şehirleri" listesinde ilk on beş şehir arasında yer alırken, Avrupa'nın ise en yüksek hava kirliliğine sahip kenti oldu.

Priştine'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) dün gece 198, sabah saatlerinde ise 165 olarak ölçülerek "sağlıksız" seviyesinde seyretti.

Hava kirliliği nedeniyle Priştine'de görüş mesafesinin oldukça azaldığı gözlendi.

UNICEF yayımladığı raporla, Kosova'daki hava kalitesinin Avrupa'nın en kötüleri arasında yer aldığını ve bunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuklar için belirlenen güvenlik sınırının 25 kat üstünde olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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