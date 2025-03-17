Prizren'in Ramazan Geleneği: Yumurtalı Pitayka - Son Dakika
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Prizren'in Ramazan Geleneği: Yumurtalı Pitayka

Kosova'nın Prizren şehrinde, ramazan aylarında iftarların vazgeçilmezi yumurtalı pitayka hazırlanmaktadır.

17.03.2025 11:16
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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar sofralarının baş tacı, asırlardır özenle hazırlanan ramazan pidesi "yumurtalı pitayka", geleneksel ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

"Avrupa'da ramazan" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde AA muhabiri, Prizren halkının ramazan aylarında sofrasından eksik etmediği yumurtalı pitayka pidesinin hazırlanışından fırından alınmasına ve sofralara gelişine kadar olan süreci derledi.

Hamuru fırıncılar tarafından çörek otu eklenerek hazırlanan yumurtalı pitaykayı iftarda yemek isteyenler, evlerinde hazırladıkları, üzerine eklenecek yumurta, et, tereyağı ve lor peyniri ile bölgeye özgü şar peyniri gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu harcı fırına götürerek sıraya isimlerini yazdırıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla tekrar fırına giden kent sakinleri, kuyruğa girerek pitaykaların pişmesini bekliyor.

Prizrenli Kuştendil ailesi, üç kuşaktır işlettikleri fırınlarında ramazan boyunca öğle saatlerinden iftara kadar yumurtalı ve sade pitayka hazırlayıp odun ateşinde pişiriyor.

Fırında baba, amca ve kuzeniyle çalışan Şenol Kuştendil, ramazanda en çok yumurtalı pitaykaya ilgi gösterildiğini anlattı.

Kuştendil, "Bunlar, olmazsa olmazlardan biri, yumurtalı pitayka bizim deyişimizle. Bunlar, bizim yüzyıllardır adetlerimizden, dededen, babalardan kalma." dedi.

Babasından öğrendiği fırıncılığı 60 yıldır sürdürdüklerini belirten Zülfikar Kuştendil de yumurtalı pitaykayı "Prizren'in şöhreti" olarak nitelendirdi.

İftar öncesi fırının önünde sıra bekleyen Prizrenli öğretmen Cemi Tatar da pitaykanın şehrin eski ve en önemli geleneklerinden biri olduğunu belirterek, "Yumurtalı pitayka ramazan sofralarında hiç eksik olmaz. Belki dedelerimizden kalma bir adettir bu, geleneklerimize saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanda yıllardır bu fırının müşterisi olduğunu dile getiren Shaban Pllava, "Yalnız ramazanın şerefine biz bu pitaykaları kullanırız." dedi.

Pitaykanın fırınlarda sadesi 50 sent ve yumurtalısı 60 sentten satılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prizren'in Ramazan Geleneği: Yumurtalı Pitayka - Son Dakika

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