Prof. Dr. Atilla Arkan'ın Annnesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rektör Atilla Arkan'ın annesi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın annesi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Daha öncesinde Sakarya Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın annesi Zahide Arkan dün vefat etti. Arkan, öğle namazına müteakip Adapazarı Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Rekabet Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, siyasiler, bürokratlar, ailesi ve sevenleri katıldı.