Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in Mezuniyet Belgesi Açıklandı - Son Dakika
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Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in Mezuniyet Belgesi Açıklandı

19.06.2025 11:20
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100 yaşında vefat eden beyin cerrahı Yaşargil'in 1943 tarihli mezuniyet belgesine ulaşıldı.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen ve geçen hafta 100 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ilk kez gün yüzüne çıkan 1943 yılına ait liseyi bitirme belgesinde, içinde Latincenin de olduğu 13 dersin tamamından 10 puan alarak "pek iyi" derecesiyle mezun olduğu görülüyor.

Babasının kaymakamlık yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 Temmuz 1925'te doğmasının ardından Ankara'ya taşınan Yaşargil, liseyi Atatürk Lisesi'nde okudu.

Burada dönemin tıp terimlerinin köken dillerinden olan Latincenin yanı sıra filozofi-sosyoloji, tarih, fizik ve kimya gibi dersleri de içeren "klasik" bölümünde eğitim alan Yaşargil, 1942-1943 eğitim öğretim döneminde mezun oldu.

Yaşargil'e liseden mezun olduğu sırada verilen "Klasik Kolu Bitirme Belgesi" de okul defterinde kayıtlara geçerken, bu belgeye ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Liseyi 24 Temmuz 1943'te bitiren Yaşargil'in belgede, 13 dersin tamamında 10 puan alarak "pek iyi" derecesiyle mezun olduğu görülüyor.

Ayrıca belgede, Yaşargil'in doğum yeri Lice, doğum yılı ise Hicri takvime göre 1341 olarak yer alıyor. Babasının adı Asım olarak belirtilen Yaşargil'in mezuniyet fotoğrafı da belgede bulunuyor.

"Yeni Gazi Yaşargiller çıkarabilmek için tüm gayreti gösteriyoruz"

Atatürk Lisesi Müdürü Adil Yaman, Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve mezuniyet belgesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yaşargil'in vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Yaşargil'in 1943 yılında okuldan mezun olduğunu söyleyen Yaman, onun sadece Türkiye için değil, dünya için büyük değer olduğunu aktardı.

Okulda Prof. Dr. Yaşargil'in vefatının ardından arşiv çalışması yaptıklarını anlatan Yaman, "O döneme ait diploma defterlerine ulaştık ve hocamızın bütün notları 10. Kendisi bu okulda 1943 yılında klasik bölüm mezunu ve Latince eğitimi alarak mezun olmuştur. Bu şekilde arşiv taramasından o döneme ait bazı belgelere ulaştık." dedi.

Yaman, Yaşargil'in Latinceyi özellikle seçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"O dönemde ilk kez açılan bir bölümmüş. Edebiyat öğretmenlerinin teşvikiyle böyle bir bölüm seçiyorlar. Gazi hocamızın aynı zamanda o dönemki en yakın arkadaşı da Can Yücel şairimizdir. Birlikte o bölümden mezun oluyorlar. Atatürk Lisesi, Gazi hocamız gibi çok değerli mezunlar vermiştir. Amacımız, ülkemize ve dünyaya hizmet edecek, insanlara hizmet edecek yeni nesiller yetiştirmek. Bunun için de öğretmenlerimizle birlikte çaba gösteriyoruz. Yeni Gazi Yaşargiller çıkarabilmek için elimizden gelen tüm gayreti öğretmenlerimizle birlikte gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in Mezuniyet Belgesi Açıklandı - Son Dakika

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