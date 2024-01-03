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Prof.Dr. Gökoğlu: 'Kıyılarımızda 2 tür balon balığı çok zehirli' - Son Dakika
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Prof.Dr. Gökoğlu: 'Kıyılarımızda 2 tür balon balığı çok zehirli'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz kıyılarında bulunan iki tür balon balığının siyanür kadar tehlikeli toksin içerdiğini belirtti. Gökoğlu, vatandaşların bu toksini tolere edebileceğini ancak belirli bir seviyeyi aştıklarında zehirlenebileceklerini söyledi. Balon balığının tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, toksinin protein kökenli olmadığı için bozulmadığını ve herhangi bir işlem uygulansa bile zehirlenme vakalarının yaşandığını ifade etti.

03.01.2024 - 16:21,
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Prof.Dr. Gökoğlu: "Kıyılarımızda 2 tür balon balığı çok zehirli"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Vatandaşlarımız, 'Biz yedik bize bir şey olmadı' şeklinde yaklaşıyorlar"

" İnsanın bu toksini belli bir seviyeye kadar tolere etme durumu var, o seviyeyi geçerseniz, sizi bu toksin zehirliyor"

"Toksin, protein kökenli olmadığı için hiçbir şekilde bozulmuyor, ne kadar işlem uygularsanız uygulayın, zehirlenme vakaları yaşanıyor"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz kıyılarındaki iki tü balon balığının siyanür kadar tehlikeli toksin barındırdığını belirterek, "Vatandaşlarımız, 'Biz yedik bize bir şey olmadı' şeklinde yaklaşıyorlar. İnsanın bu toksini belli bir seviyeye kadar tolere etme durumu var, o seviyeyi geçerseniz, sizi bu toksin zehirliyor. İskenderun tarafında yaşanan olay da bu olabilir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı tüketen 2'si çocuk 7 kişinin zehirlenmesi olayını değerlendirdi.

"2 tür çok zehirli"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, Türkiye'de 7 yıldır 7 tür balon balığının yer aldığını söyledi.

Bu türleri hepsinin Kızıldeniz orjinli olduğunun altını çizen Gökoğlu, " Yapılan çalışmalarda kıyılarımızdaki 2 türün etinin daha zehirli olduğu belirtilldi. Bunlardan ilki en zehirlisi çok küçük bir balon balığı var. Sarı balon balığı olarak adlandırdığımız kum renginde, bunun etinde tetrodotoksinin daha çok olduğu belirtiliyor. Lagocephalus Sceleratus isimli büyük türde de zehir daha fazladır. Tüm balon balıklarında zehir var ama bu iki türde daha fazla yer alıyor. Yaklaşık 20 yıldan bu yana kıyılarımızda balon balıkları balıkçılarımız tarafından yakalanıyor" diye konuştu.

"Vücudun kaldırabileceği sınır aşıldı"

Dalış yaptıkları esnada etraflarının hep küçük balon balıkları ile kaplı olduğunu dile getiren Gökoğlu, " Popülasyon azalmadı, artış devam ediyor. Balon balığının tüketilmemesiyle ilgili sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı da uyarı yapıyor, bu balığın karaya çıkarılması yasak, sadece kuyruğu getirilebilir. Ancak vatandaşlarımız, 'Biz iyilik bize bir şey olmadı' şeklinde yaklaşıyorlar. İnsanın bu toksini belli bir seviyeye kadar tolere etme durumu var. O seviyeyi geçerseniz, sizi bu toksin zehirliyor. Zannediyorum İskenderun tarafında yaşanan olay da bu. O büyük olan türü yakaladılar. Temizlediler ve yediler. O toksin vücudun kaldırabileceği sınırı aştı. Öyle bir olay olduğunu tahmin ediyorum"değerlendirmesinde bulundu.

Gökoğlu, balon balığını tüketmede dozun ayarlanamayacağını ve en iyi yolun tüketilmemesi olduğunu bildirdi.

"İşlem uygulansa da zehir etkili oluyor"

Bu ayarlamamanın yapılaması durumunda böyle üzücü durumların yaşanabileceğinin altını çizen Gökoğlu, " Biz vatandaşlarımızı uyarıyoruz, balon balığını yemeyin diye. Ancak kimse bu bizim uyarılarımıza dikkat etmiyor. Zaman zaman bizim bu bölgede, Biz yedik bize bir ley olmadı" şeklinde yaklaşımlar oluyor. Bu bir anlık olaydır, olduğu anda zaten olay bitmiştir. En iyisi hiçbir şekilde yememek. O küçük balon balığındaki toksinin daha yüksek olduğu belirtilmiş. Bayatlamaya yaklaştığı zaman zehir organlarına dağılır. O zaman balık en tehlikeli duruma gelebilir. Toksin, protein kökenli olmadığı için hiçbir şekilde bozulmuyor. Toksin çok tehlikelidir. Bunlara ne kadar işlem uygularsanız uygulayın, zehirlenme vakaları yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Prof.Dr. Gökoğlu: \'Kıyılarımızda 2 tür balon balığı çok zehirli\'
Kaynak: İHA
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Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Akdeniz, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof.Dr. Gökoğlu: 'Kıyılarımızda 2 tür balon balığı çok zehirli' - Son Dakika


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