Prof. Dr. Gürok: Online kumar bağımlılığı salgın haline geldi

28.04.2026 12:41
Fırat Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gürkan Gürok, online kumar bağımlılığının giderek artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, her 2 kişiden birinin son 1 yılda kumar oynadığını denediğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Gürkan Gürok, online kumar bağımlılığının salgın haline geldiğini ve görmezden gelinemeyecek büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalara göre her 2 kişiden biri son 1 yılda kumar oynamayı denedi. Online platformların yaygınlaşmasıyla kumarhanelerin cebe girdiğini, özellikle gençlerin büyük risk altında olduğunu vurguladı. Kumar bağımlılığının ekonomik, ailesel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açtığını ifade etti.

Davranışsal bağımlılıklar arasında kumar bağımlılığının önemli bir yer tuttuğunu belirten Gürok, kişinin planladığından fazla zaman ayırması, yalan söylemesi, borç alması ve bırakamamasının bağımlılık göstergeleri olduğunu söyledi. Kumarın kaybetmeye programlı olduğunu, kazanma olasılığının yüzde 3'ün altında olduğunu belirtti. Depresyon, sosyal fobi gibi rahatsızlıkları olanların daha yüksek risk taşıdığını, tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini ifade etti.

Bağımlı bireylerin yalnızca yüzde 2'sinin durumunu kabul ettiğini, inkarın kayıpları artırdığını ve intihar riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Gürok, tedavinin birey, aile ve sosyal çevreyi kapsaması gerektiğini, erken farkındalık ve müdahalenin önemini vurguladı.

