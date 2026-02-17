Prof. Dr. Hıdır Apak MAÜ Rektör Yardımcısı Oldu

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Hıdır Apak atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görev yeri değişikliği nedeniyle üniversiteden ayrılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız'ın yerine Prof. Dr. Hıdır Apak görevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Prof. Dr. Apak'ın akademik birikimi ve kurumsal deneyimiyle üniversiteye önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Özcoşar, "Akademik başarılarıyla üniversitemize değer katan kıymetli hocamızın, yeni görevinde de üniversitemizin gelişim sürecine güçlü bir vizyonla katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.