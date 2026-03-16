Prof. Dr. İlber Ortaylı İçin Anma Töreni
Prof. Dr. İlber Ortaylı İçin Anma Töreni
16.03.2026 14:10
Tarihçi İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi, cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü.

Canan İLARSLAN- Emir Efe BENLİOĞLU/ - 78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenleniyor. Ortaylı'nın cenazesi törenin ardından Fatih Camii'ne götürülecek.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için uzun yıllar ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenleniyor. Törenin ardından Ortaylı'nın naaşı Fatih Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.

SEVENLERİ ANMA TÖRENİNDE YERİNİ ALDI

Sabah erken saatlerden itibaren ailesi, öğrenciler, akademisyenler ve sevenleri üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde, bahçede kurulan tören alanında yerini aldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

'BU KADAR SEVİLDİĞİNİ BİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aile tarafından yayımlanan duyuruda ise çiçek gönderilmemesi istendi. Duyuruda, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları rica edildi.

Kaynak: DHA

