Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Taziye Mesajları

AK Parti genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarih alanının müstesna simalarından, mütefekkir kimliğiyle temayüz etmiş değerli ilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. İlmi birikimi, entelektüel ufku ve münevver şahsiyetiyle akademi dünyasında müstesna bir yer edinmiş olan merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm talebe ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş ise tarihe duyduğu derin muhabbeti ilme dönüştüren, sevdiğini sevdiren, araştırmacı ruhu ve farklı bakış açılarıyla milletin ufkunu genişleten, geçmişin hakikatini bugünün idraki ve yarının istikametiyle yoğurarak adeta kıymetli bir maden gibi işleyip, sunan müstesna ilim insanı Ortaylı'nın vefat haberini "derin bir teessür ve hüzünle" öğrendiğini belirtti.

Elitaş, "Derin ve güçlü entelektüel birikimi, münevver şahsiyeti ve ilim aşkıyla tarih şuurunun milletimizde kökleşmesine büyük katkılar sunan kıymetli hocamız, kaleme aldığı eserleri, yetiştirdiği talebeleri ve ortaya koyduğu fikirleriyle daima hatırlanacak, ilim ve irfan dünyamızda müstesna bir iz bırakmıştır." paylaşımında bulundu.

Başta ailesi olmak üzere ilim ve irfan ehline, akademi camiasına, talebelerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Elitaş, "Merhuma Cenab-ı Hakk'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.