Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Taziye Mesajları
Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Taziye Mesajları

13.03.2026 18:45
AK Parti genel başkanvekilleri Ortaylı'nın vefatını derin üzüntüyle karşıladı, başsağlığı diledi.

AK Parti genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarih alanının müstesna simalarından, mütefekkir kimliğiyle temayüz etmiş değerli ilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. İlmi birikimi, entelektüel ufku ve münevver şahsiyetiyle akademi dünyasında müstesna bir yer edinmiş olan merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm talebe ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş ise tarihe duyduğu derin muhabbeti ilme dönüştüren, sevdiğini sevdiren, araştırmacı ruhu ve farklı bakış açılarıyla milletin ufkunu genişleten, geçmişin hakikatini bugünün idraki ve yarının istikametiyle yoğurarak adeta kıymetli bir maden gibi işleyip, sunan müstesna ilim insanı Ortaylı'nın vefat haberini "derin bir teessür ve hüzünle" öğrendiğini belirtti.

Elitaş, "Derin ve güçlü entelektüel birikimi, münevver şahsiyeti ve ilim aşkıyla tarih şuurunun milletimizde kökleşmesine büyük katkılar sunan kıymetli hocamız, kaleme aldığı eserleri, yetiştirdiği talebeleri ve ortaya koyduğu fikirleriyle daima hatırlanacak, ilim ve irfan dünyamızda müstesna bir iz bırakmıştır." paylaşımında bulundu.

Başta ailesi olmak üzere ilim ve irfan ehline, akademi camiasına, talebelerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Elitaş, "Merhuma Cenab-ı Hakk'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
