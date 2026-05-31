Prof. Dr. İsmail Kır, Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
31.05.2026 19:30
Isparta'da meydana gelen zincirleme kazada Prof. Dr. İsmail Kır hayatını kaybetti, cenazesi uğurlandı.

PROFESÖR İLE 3 KİŞİ, ZİNCİRLEME KAZADA HAYATINI KAYBETTİ (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Isparta- Antalya kara yolunun Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır son yolculuğuna uğurlandı. Isparta merkez Halıkent Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen törene Kır'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra akademisyenler ve siyasiler katıldı. Cenaze namazı öncesi cemaatten helallik istendi. Bu esnada oğlu Alperen Kır gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından İstanbul'dan geldiği öğrenilen bir dostu kendisinin mümin bir insan olduğuna şahitlik edebileceğini ve iyi bir insan olduğuna kefil olduğunu belirterek, cemaatten de şahitlik etmeleri dileğinde bulunan bir konuşma yaptı. Daha sonra Prof. Dr. İsmail Kır'ın cenazesinin bulunduğu tabut bir süre omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Halife Sultan Mezarlığı'na götürülen cenaze dualar eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan Prof. Dr. İsmail Kır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili SDÜ Rektörlüğü bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esengül Kır'ın eşi, Teknoloji Transfer Ofisi'nde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Alperen Kır'ın babası ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Kır vefat etmiştir. Aramızdan erken ayrılışının derin üzüntüsünü yaşadığımız hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA

İsmail Kır, 3. Sayfa, Isparta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

