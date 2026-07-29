Prof. Dr. Mehmet Haberal CHP\'den İstifa Etti

(ANKARA) - Eski CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, partisinden istifa dilekçesinde, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lozan kahramanı İsmet Paşa ve arkadaşlarının beraber kurduğu Cumhuriyetimizin ilkelerine, sistemine güçlü bir şekilde bağlılığımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken bugün butlanla yönetilen üyesi bulunduğum CHP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve 24'üncü Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, 273 eski CHP milletvekiliyle birlikte partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Haberal'ın CHP genel Merkezi'ne gönderdiği istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lozan kahramanı İsmet Paşa ve arkadaşlarının beraber kurduğu Cumhuriyetimizin ilkelerine, sistemine güçlü bir şekilde bağlılığımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken bugün butlanla yönetilen üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum."