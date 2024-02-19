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Prof. Dr. Mesut Başıbüyük: "İklim krizinden dolayı ağaçlar erken çiçek açıyor

ADANA - Çukurova Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, bitkilerin metabolizmasının dışarıdaki sıcaktan etkilendiğini belirterek, ağaçların erken yeşerip çiçek açmasının iklim krizinden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'nin çoğu yerinde soğuk hava hakimken bahar havasının yaşandığı Adana'da bazı meyve ağaçları çiçek açarken bazı ağaçlar ise meyve verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, ağaçların çiçek açması ve meyve vermesinin havaların soğumamasından kaynaklandığını belirterek "Bitki canlı bir varlık, metabolizması da dışarıda ki sıcaktan etkileniyor. Etkilendiği içinde daha erken uyanıyor, sonuç olarak daha erken meyve veriyor. Burada, aslında iklim değişikliği çerçevesinde çok ciddi bir problem var. 2012 yılında çok büyük bir soğuk hava dalgası oldu, o dönemde özellikle Malatya'daki kayısı ağaçlarının yüzde 80'nini don vurdu. Dolayısıyla bitki sıcak geçen kış dönemlerinde çiçek açıyor meyve veriyor fakat arkasından bir soğuk hava dalgası geliyor. İşte iklim krizi dediğimiz hadise bu. Bir soğuk hava dalgası geliyor ağaçların üzerindeki meyvenin tamamını öldürüyor. Kriz dediğimiz hadise böyle bir hadise" dedi.

Başıbüyük, "Ağaçların erken yaprak açması, çiçek açması, meyve vermesi veya kuşların göç etmemesi diğer kış uykusuna yatan hayvanların kış uykusuna yatmaması hepsi bunların aynı şeylerden, havaların soğumamasından kaynaklanıyor" diye konuştu.