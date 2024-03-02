Eski Başbakan Necmettin Erbakan\'ın Vefatının 13. Yılında Anma Programı Düzenlendi

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Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında Edirne'de düzenlenen program ile anıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından dernek binasında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa İriş, programda, Erbakan'ın yol arkadaşı olduğunu ve onun fikirlerini anlatmaya devam ettiğini söyledi.

Toplumun Erbakan'ın yeni yeni anlamaya başladığını dile getiren İriş, "Erbakan hakka ve adalete dayalı yeni bir dünya kurma azmini hepimizin gönüllerine, zihinlerine işlemiştir. Bugün bu davanın içinde olanların ortak hedefi budur. Bu dünyada bu yeryüzünde zulüm düzeni bitecek ve Allah'ın izniyle hakka ve adalete dayalı bir nizam kurulacak." dedi.

Erbakan'ın İslam birliğini işaret ettiğine değinen İriş, yarım asırdır dünyada yaşananların birliğin kurulmasını kaçınılmaz hale getirdiğini kaydetti.

İriş, konuşmasının sonunda Erbakan döneminde yapılan çalışmalara da değindi.

Programa, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, STK temsilcileri ve derneğin üyeleri katıldı.