Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Eyüpsultan'da yad edildi - Son Dakika
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Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Eyüpsultan'da yad edildi

22.06.2025 21:24
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Türk dili hakkında çok sayıda ilmi makaleye ve esere imza atan Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Eyüpsultan'da yad edildi.

Türk dili hakkında çok sayıda ilmi makaleye ve esere imza atan Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Eyüpsultan'da yad edildi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programını yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Hacıeminoğlu'nun hem Türkçeye hizmet etmiş bir fikir adamı hem de 1980 öncesinde ülkesi için mücadele etmiş bir kahraman olduğunu söyledi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel, Hacıeminoğlu'nun Türk diline katkılarını, hayatını, ilmi çalışmalarını, eserlerini, mücadeleci cephesini ve hocalık vasfını anlattı.

Hacıeminoğlu'nu ilk defa lisedeyken 1968 sonlarında bir Mehmet Akif anma programında tanıdığını dile getiren Ergüzel, "Biz böyle toplantılara pek alışık değildik. Bana da bir şiir okuma vazifesi verilmişti. Takip eden yıllarda fakülteye girmek nasip olunca Necmettin Bey, gramer dersi değil de kültür dersi olarak, kitap ve makale semineri diyebileceğimiz bir dersimize geldi. Hepimize vazifeler verdi, anlattırdı ve kıyaslamalar yaptırdı." dedi.

Mehdi Ergüzel, kibar ve nazik bir hoca olarak tanıdıkları Hacıeminoğlu'nun aynı zamanda o zamanki milliyetçilik hareketleri içerisinde ve 1968 sonrası talebe olaylarında meydana çıkan cesur adamlardan biri olduğunu yıllar içinde anladıklarını kaydetti.

"Bambaşka bir nesildiler"

Hacıeminoğlu ile Erol Güngör ve Mehmet Eröz gibi isimleri dönemin gençleri olarak hem ilim adamı hem de fikir adamı çehresiyle takip ettiklerini ifade eden Ergüzel, "Bambaşka bir nesildiler. Hocamın hafızamda kalan bir çehresi de Türk sanat musikisi veya klasik Türk müziği konularında bize çeşitli etkinliklere giderek onları takip etmemizi istemesiydi. İyi ki de istemiş, bu toplantılar bizde iz bıraktı." şeklinde konuştu.

Necmettin Hacıeminoğlu hocanın fakültedeki telkin ve tavsiyeleri dışında şahsi hayatında da çok önemli bir yeri bulunduğuna işaret eden Ergüzel, "Öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda sık sık tayinim çıkıyordu. Yeni yerimize gittiğimiz haftaların birinde ben Hacıeminoğlu hocaya uzun bir mektup yazdım. İnanır mısınız 3-4 gün içinde cevabı geldi." bilgisini paylaştı.

Cevap olarak gelen ve bugüne kadar sakladığı mektubu okuyan Ergüzel, şunları söyledi:

"Necmettin hocanın Türkçe mücadelesi de muhteşemdir. 'Türkçenin Karanlık Günleri' kitabı var. Bu eser rahmetli Nihad Sami Banarlı'nın 'Türkçenin Sırları'yla at başı gider. Bunlar iki mücadele kitabı, hedefine varmış muvaffak olmuş iki eserdir. Türkçenin Karanlık Günleri, artık 'Türkçenin Aydınlık Günleri' adıyla değiştirilebilir. Allah nasip etse de böyle bir kitap yazsam. Türkçeye her şeye rağmen bir şey olmamıştır. Bu millet Allah'ın hususi bir değer verdiğini düşündüğümüz mümtaz bir millettir ve Allah nurunu tamamlayacaktır."

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi yazar Erol Ülgen, Dr. Yusuf Gedikli ile Hacıeminoğlu'nu tanıyan katılımcıların konuşma yaptığı programa, Prof. Dr. Vahit Türk de telefonla bağlanarak hatıralarını anlattı.

"Vefatının 29. yıl dönümünde Türkçe Sevdalısı Türk Dili Alimi Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliği, Hacıeminoğlu'nun meslektaşları, talebeleri, sevenleri ve okuyucuları takip etti.

Necmettin Hacıeminoğlu

Kahramanmaraş'ta 1932 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, temel eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde uzun yıllar hocalık yaptı.

"Türkolojinin ve Türkçenin efsane hocası" ve "Türkçenin yılmaz savunucularından" olarak tanınan Hacıeminoğlu, 1970'li yıllarda konuşmaları ve eserleriyle gençlere milli şuur ve vatan sevgisi aşıladı.

Ankara'da 26 Haziran 1996'da vefat eden Hacıeminoğlu'nun cenazesi, İstanbul'a getirilerek Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

"Türkçenin Karanlık Günleri", "Edebiyat Tahlilleri", "Milliyetçilik Ülkücülük Aydınlar", "Türk Dilinde Edatlar", "Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller" yayımlanmış eserleri arasında yer alıyor.

"Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı" da vefatından sonra Türk Edebiyatı Vakfı tarafından kültür hayatına kazandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Eyüpsultan'da yad edildi - Son Dakika

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