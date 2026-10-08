Prof. Dr. Önalan, zayıflama iğnelerinin mucize ilaç olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Önalan, zayıflama iğnelerinin mucize ilaç olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Önalan, zayıflama iğnelerinin mucize ilaç olmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Erhan Önalan, zayıflama iğnelerinin mucize ilaç olmadığını, herkes için uygun olmadığını ve doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ailede tiroid kanseri ve kişide pankreas iltihabı öyküsü varsa bu ilaçlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Önalan zayıflama iğnelerine ilişkin, "Bu ilaçlar herkes için uygun değil. İlacın uygunluğunu kişinin vücut kitle indeksi, bel çevresi, eşlik eden hastalıkları, kullandığı ilaçlar, tıbbi geçmişi ve hedefleri değerlendirilerek belirlenmeli. Sadece birkaç kilo vermek isteyen sağlıklı bir kişinin bu ilaçları doktor kontrolü olmadan kullanması doğru değildir" dedi.

Önalan, son dönemde yaygınlaşan "zayıflama iğneleri" konusunda uyarılarda bulundu.

Obezitenin, vücutta aşırı yağ birikimiyle seyreden ve birçok organ sistemini etkileyebilen kronik bir hastalık olduğunu belirten Önalan, son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Elazığ'da da zayıflama iğneleri olarak bilinen ilaçların bilinçsiz şekilde tercih edildiğini belirtti.

Önalan, şöyle konuştu:

"Bu ilaçlar beyindeki iştah merkezleri üzerinde etki göstererek açlık hissini azaltıp, tokluk hissini artırarak mide boşalmasını geciktiriyor. Bu ilaçlar herkes için uygun değil. İlacın uygunluğunu kişinin vücut kitle indeksi, bel çevresi, eşlik eden hastalıkları, kullandığı ilaçlar, tıbbi geçmişi ve hedefleri değerlendirilerek belirlenmeli. Sadece birkaç kilo vermek isteyen sağlıklı bir kişinin bu ilaçları doktor kontrolü olmadan kullanması doğru değildir."

Hastaların değerlendirilme sürecine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Erhan Önalan, ayrıntılı öykü alındığını ve muayene yapıldığını belirterek, duruma göre kan şekeri, kolesterol ile karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirildiğini, bel çevresi ve eşlik eden hastalıkların da önemli olduğunu, hastanın kullandığı diğer ilaçların ve daha önce geçirdiği hastalıkların mutlaka bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Önalan, "Özellikle ailede tiroid kanseri öyküsü ve kişide pankreas iltihabı öyküsü varsa mutlaka bu ilaçların kullanımından kaçınılması gerekiyor" dedi.

"OBEZİTE TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEMLİ PLANLANMASI GEREKİYOR"

Önalan, zayıflama iğnelerinin yan etkilerinin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"En sık bulantı, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı ve hazımsızlık gibi şikayetlerle hastalar kaşımıza çıkıyor. Dozun hızlı artırılması bu şikayetleri artırabilir. Daha ciddi ancak daha seyrek yan etkiler de söz konusu olabiliyor. Bu nedenle 'Arkadaşım kullandı, ben de kullanayım' yaklaşım doğru değil.

Bu ilaçları kullanan herkes kilo verir mi diye sorgulayacak olursak, kişiden kişiye değişebilir. Bu ilaçları birkaç ay kullanlıp ideal kiloya düşülecek şeklinde düşünülmemelidir. Obezite kronik bir hastalık olduğu için tedavisinin de uzun dönemli planlanması gerekiyor. İlacın tedavisinin yanı sıra beslenme düzeninin değiştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve gerektiğinde psikolojik veya davranışsal destek alınması gerekmektedir."

"OBEZİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

Obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Önalan, yardım istemenin bir başarısızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ancak zayıflama iğnelerinin mucize ilaç olmadığını belirtti.

Önalan, "Zayıflama iğneleri doğru hastada, doğru dozda, doktor takibiyle ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kullanıldığında önemli bir tedavi seçeneği olabilmektedir. İnternetten veya tanıdıklardan temin edilen, kaynağı belirsiz ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. Amaç yalnızca kilo vermek değil, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
SağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Türkiye’nin gıda devi iflas etti Bir dönem zirveye oynamıştı Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:26
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı Filenin Sultanları’na servet
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:59:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Önalan, zayıflama iğnelerinin mucize ilaç olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei