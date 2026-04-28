Prof. Dr. Özcan Güngör: İran'ı sadece mezhep üzerinden okumak yetersiz
Prof. Dr. Özcan Güngör: İran'ı sadece mezhep üzerinden okumak yetersiz

28.04.2026 09:14
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, İran'ın bölgesel politikalarını, Şii-Sünni ayrımını ve Türkiye-İran ilişkilerini Milliyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Prof. Dr. Özcan Güngör, İran'ın zaman zaman çevresindeki Müslüman ülkeleri Şii ya da Sünni diye ayırarak değerlendirdiğini, ancak İslam'ın birleştirici yanının önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin ise bu ayrıştırıcı tutuma rağmen kapsayıcı bir tavırla 'İslam kardeşliğini' vurguladığını ifade etti.

Osmanlı-İran ilişkilerinin sadece mezhep savaşı olarak okunamayacağını, Safevi-Osmanlı hattında ciddi mezhebi gerilimler olsa da Kasr-ı Şirin Anlaşması'nın iki medeniyetin birbirini tamamen tasfiye edemeyeceğini kabul ettiği tarihsel bir denge ürettiğini söyledi.

Güngör, İran'ın mezhebi jeopolitik bir enstrüman olarak kullanabildiğini, ancak bu eleştirilerin mezhep düşmanlığına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin ihtiyacının vicdanını kaybetmeden aklını koruyan bir bölge siyaseti olduğunu belirtti.

Rum Suresi'nin Bizans-Sasani savaşını anlattığını, ancak aynı zamanda Ortadoğu'nun jeopolitik hafızasını gösterdiğini ifade eden Güngör, İran-Suudi rekabetinin sadece teolojik değil, tarihsel nüfuz alanlarının yeniden tanımlanması mücadelesi olduğunu söyledi.

İran'ın devlet aklını ve stratejik hafızasını kaybetmeyen bir medeniyet havzası olduğunu, bu hafızanın güçlü bir müzakere geleneği oluşturduğunu belirten Güngör, İran'ı sadece mezhep üzerinden değil; tarih, kimlik, devlet aklı ve jeopolitik çıkarlar üzerinden okumak gerektiğini sözlerine ekledi.

