Prof. Dr. Şahin Uçar Kufi Yazıyı Anlattı

Tarihçi ve hattat Prof. Dr. Şahin Uçar, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinde "Kitabına Göre Konuşalım" adlı söyleşi yaptı.

Kendisinin "Kufi Script and Philosophy of History" çalışması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Şahin Uçar, kufi yazının bir el hünerinden çok kompozisyon sanatı olduğunu belirtti.

Uçar, kufi yazının büyük özen ve çaba istediğini ifade ederek, "Benim çok kıymetli hocalarım oldu. Onlar, Osmanlı kültürünün çok önemli temsilcilerindendir. İmparatorluk bakiyesi, çok önemli bir mirastır. Ne yazık ki son dönemlerde bu kültür tamamen ortadan kalktı ve kültürel alanda büyük bir sığlaşma ve daralma ortaya çıktı. Kültürsüzleşme ve dejenerasyon Türkiye için önemli bir mesele ortaya çıkarmıştır. Tanzimat, bu anlamda sahte bir biçimlenmedir. Biz Batı kültürünü taklit ederek kendimize bir şey katabilmiş değiliz. Bunu unutmamak gerekiyor." dedi.

Teknoloji ve modern durumların insanlar için ortaya çıkardığı problemlere değinen Uçar, şöyle konuştu:

"Tarih felsefesi açısından bakıldığında şu andaki yapay zekanın geleceğimiz için çok olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmüyorum. Teknoloji alanındaki var olan gelişmeler ortaya büyük bir tahribat çıkarıyor. Doğrusu, geleneksel kültür ve onların ortaya çıkardığı ürünlerden giderek daha fazla uzaklaşıyoruz. Bu noktada insanlığın çok iyimser bir noktaya doğru ilerlediğini düşünmüyorum. Geçmişte önemli işler ortaya konuldu. Şimdi çok iyi bir durumda değiliz. Geleceği ise bilmek elbette mümkün değil. Bu anlamda benim için kıymetli olan noktalardan birisi, tarihi bir bütün olarak ele almaya çalışmaktır. Tarih felsefesinin önemi de geçmiş, şimdi ve geleceğe bütünlüklü bir şekilde bakabilme imkanı sunmasında yatmaktadır."

Uçar, hat ve kufi yazı alanında önemli isimlerden dersler aldığını anlatarak, "Kemal Batanay, Hamit Aytaç gibi önemli isimlerden çok kıymetli ilimler öğrendim. Onların üzerimde önemli bir etkisi vardır. Bununla birlikte sülüs ve talik yazıda icazet alacak kadar ilerleme kaydedemedim. Öte yandan, kufi yazıda ise önemli bir ilerleme kaydettim. Burada gördüğüm önemli bir nokta, kufi yazıda çağdaş hattatların çok fazla muvaffak olmadığıdır. Bunun temel nedeni ise kufi yazının önemli bir vakit istemesi ve hünerden bağımsız birtakım özelliklere sahip olunması gerekliliğidir." dedi.

"Kufi yazı, İslam medeniyeti tarihi açısından çok önemli bir yerde durmaktadır"

Şahin Uçar, 1970'lerden beri kufi yazı alanında eserler ortaya koyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar 70'in üzerinde esere imza attım. Bu çalışmaların birçoğu müsvedde haldeydi. Onlardan 15-20 kadarı sipariş, geri kalanı ise kendim için ortaya koyduğum eserlerdi. Bu müsveddelerin görülmesini arzu ettim. Onları yayımlanan çalışma için yeniden gözden geçirdim ve temize çekmiş oldum. Başlangıçta bir makale hazırlayarak var olan eserlerimi çalışmayla birlikte yayımlama fikrim vardı fakat daha sonra çalışmanın boyutları daha da büyüdü ve bir kitap haline ulaştı."

Kendisi için kufi yazının ortaya çıkış hikayesinin önemli olduğunu dile getiren Uçar, "Kufi yazı, İslam medeniyeti tarihi açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Ben de bunları çalışmamın bir bölümünde detaylıca ele aldım. Hat sanatı ve kufi yazının bu bağlamdaki önemi oldukça dikkat çekicidir. Öte yandan ben bir tarih felsefecisiyim ve kendime ait bir tarih felsefesi fikrim de var. Hat ve kufi yazının hikayesinin, tarih felsefesi içinde anlaşılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kufi yazı alanında eserler ortaya koymanın bir hattat olarak kendisi için kıymetine değinen Uçar, "Yaptığım eserlerin kopyalandığını, izinsiz kullanıldığını gördüm. Dolayısıyla hazırladığım çalışma vesilesiyle bu eserleri kayıt altına almış oldum. Denilebilir ki çalışma, hem tarih felsefesi hem kufi yazının İslam medeniyeti içindeki öneminin yanı sıra ortaya koyduğum eserleri bir arada sunma imkanını da bana vermiş oldu. Eserim, bu anlamıyla sadece teorik değil bir sanat eserleri koleksiyonu olarak görülebilir." dedi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, soru-cevapların ardından sona erdi.