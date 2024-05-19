Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Vefatının 15. Yılında Anma Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Vefatının 15. Yılında Anma Gecesi Düzenlendi

Maltepe'de isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenen gecede Prof. Dr. Türkan Saylan anıldı. Gecede belgesel gösterimi ve piyano resitali yapıldı.

19.05.2024 09:38
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(İSTANBUL) - Prof. Dr. Türkan Saylan, vefatının 15. yılında Maltepe'de isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenen gecede anıldı.

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan'ı vefatının 15. yılında isminin verildiği Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede andı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı gecede yönetmen Nebil Özgentürk'ün "Bilimin ve Cumhuriyet'in Işığında Adı, Türkan Saylan" isimli belgeseli ve kısa filminin gösterimi gerçekleştirildi. Ardından piyanist Dengin Ceyhan, Fazıl Say'ın "Kara Toprak" ve Rodrigo'nun "Gitar Konçertosu"nu da içeren piyano resitali sundu.

Başkan Köymen, Saylan'ın aydın bir bilim insanı ve Cumhuriyet kadını olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ENGELLER KARŞISINDA YILMADI"

"Bugün burada çok kıymetli bir Cumhuriyet aydınını, bilim insanını anmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkan Saylan'ı anarken engeller karşısında yılmadan, yorulmadan yaptığı ve insan hayatına değer katan çalışmalarını anmadan geçemeyiz. Türkan Saylan insan vücudunda yol açtığı bozulmalar nedeniyle hastalığa maruz kalanı yalnızlaştıran cüzzam hastalığıyla ilgili yaygın çalışmalar yaptı. Dönemin zor koşullarında bir kadın hekim olarak köy köy dolaşarak hastaları tedavi etti. Ülkemiz çağdaşlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri olan eğitimde fırsat eşitsizliğine yönelik etkin bir mücadele yürüttü. Kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile özellikle kız çocuklarının, onun ifadesiyle kardelenlerin toplumsal yaşam içerisinde aktif bir şekilde yer alabilmesi için gecesini gündüzüne kattı.

"NEREDE HAKSIZLIK VARSA ORADAYDI"

Ağır hastalık sürecinde de yaşama sevincini kaybetmeyen Türkan Saylan yüreği insan sevgisiyle dolu, eğitim ve halk sağlığı için önemli çalışmalar yapan, demokrasi sevdalısı bir Cumhuriyet kadınıydı. Nerede bir haksızlık varsa onun karşısında yer aldı. Çağdaş eğitim yolunda çocuklarımıza ve gençlerimize ışık tutan, tıp dünyasına öncülük eden eğitimci, doktor ve yazar Prof. Dr. Türkan Saylan'ı aramızdan ayrılışının 15. yıl dönümünde bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Türkan Saylan, Maltepe, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Vefatının 15. Yılında Anma Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

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