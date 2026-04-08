Yalçın Küçük, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

08.04.2026 19:41  Güncelleme: 21:33
87 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye siyasetçiler ve çok sayıda seveni katıldı.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Ünal Aydın - Dursun Alkaya

(ANKARA)- Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da İsmet Oğultürk Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

87 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük için Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı içinde yer alan İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün naaşı, Kıbrıs gazisi olması dolayısıyla askeri törenle camiye getirildi. Naaşın camiye getirilişi sırasında yüzlerce TKP'li ve Devrim Partili, cami önünde koridor oluşturarak törene katıldı.

Cenazeye Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, emekli Orgeneral Hurşit Tolon başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, emekli asker, gazeteci ve yazar ile Küçük'ün ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı esnasında Küçük'ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Defin işlemleri de resmi askeri tören usullerine uygun şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Advertisement
