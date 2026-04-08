Yalçın Küçük, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Ünal Aydın - Dursun Alkaya

(ANKARA)- Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da İsmet Oğultürk Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

87 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük için Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı içinde yer alan İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün naaşı, Kıbrıs gazisi olması dolayısıyla askeri törenle camiye getirildi. Naaşın camiye getirilişi sırasında yüzlerce TKP'li ve Devrim Partili, cami önünde koridor oluşturarak törene katıldı.

Cenazeye Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, emekli Orgeneral Hurşit Tolon başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, emekli asker, gazeteci ve yazar ile Küçük'ün ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı esnasında Küçük'ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Defin işlemleri de resmi askeri tören usullerine uygun şekilde gerçekleştirildi.