Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihi Konferansı ve Emperyalizmin Tarihsel Kökleri

07.04.2026 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Fuat Sezgin, Türkiye'de verdiği konferansta bilim tarihinde Müslümanların rolünü vurgularken, Batı emperyalizminin kökenlerini Eski Yunan'a dayandıran ve günümüze kadar süren sömürgeci düzeni eleştirdi.

Prof. Fuat Sezgin, Türkiye'ye döndüğünde Türkiye Bilimler Akademisinde düzenlenen bir konferansta bilim tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sezgin, bilimin yüzde 30'unun Eski Yunan tarafından üretildiğini, yüzde 60'ının Müslümanların katkısı olduğunu ve Batı biliminin yüzde 10'luk keşiflerle tüm medeniyet birikimini kendine mal ettiğini ifade etti. Konferansta ayrıca, Almanya'da karşılaştığı aşağılanma karşısında inatla çalışarak 50 yılını İslam bilim tarihine adadığını anlattı.

Sezgin'in vurguladığı gibi, Batı sömürge imparatorluğu, insanlığı aşağılayan ve kendini kutsayan bir düzen kurdu. Bu düzen, Eski Yunan'daki site içi-dışı ayrımı ve Roma'daki barbar kavramı gibi tarihsel köklere dayanarak, 300 yıldır Afrika, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Osmanlı topraklarında işgallere, soykırımlara ve köle ticaretine yol açtı. Kolonyalizm, eğitim sistemini küreselleştirerek kültürel hegemonya oluşturdu ve alternatiflere fırsat vermedi.

Günümüzde, İsrail'in savaşları ve emperyalizm, Müslüman dünyasını etkilemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel meselelerdeki söylemi, bu bağlamda önemli bir etki yarattı. Emperyalizmi anlamayan Müslümanların sömürülmeye devam edeceği vurgulanırken, mazlum milletler için çıkış reçetesine ihtiyaç duyulduğu ve Türkiye'nin bu süreçte pusula olabileceği belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Fuat Sezgin, Türkiye, Kültür, Güncel, Bilim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:05:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.