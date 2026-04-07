Prof. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihi Konferansı ve Emperyalizmin Tarihsel Kökleri

Prof. Fuat Sezgin, Türkiye'ye döndüğünde Türkiye Bilimler Akademisinde düzenlenen bir konferansta bilim tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sezgin, bilimin yüzde 30'unun Eski Yunan tarafından üretildiğini, yüzde 60'ının Müslümanların katkısı olduğunu ve Batı biliminin yüzde 10'luk keşiflerle tüm medeniyet birikimini kendine mal ettiğini ifade etti. Konferansta ayrıca, Almanya'da karşılaştığı aşağılanma karşısında inatla çalışarak 50 yılını İslam bilim tarihine adadığını anlattı.

Sezgin'in vurguladığı gibi, Batı sömürge imparatorluğu, insanlığı aşağılayan ve kendini kutsayan bir düzen kurdu. Bu düzen, Eski Yunan'daki site içi-dışı ayrımı ve Roma'daki barbar kavramı gibi tarihsel köklere dayanarak, 300 yıldır Afrika, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Osmanlı topraklarında işgallere, soykırımlara ve köle ticaretine yol açtı. Kolonyalizm, eğitim sistemini küreselleştirerek kültürel hegemonya oluşturdu ve alternatiflere fırsat vermedi.

Günümüzde, İsrail'in savaşları ve emperyalizm, Müslüman dünyasını etkilemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel meselelerdeki söylemi, bu bağlamda önemli bir etki yarattı. Emperyalizmi anlamayan Müslümanların sömürülmeye devam edeceği vurgulanırken, mazlum milletler için çıkış reçetesine ihtiyaç duyulduğu ve Türkiye'nin bu süreçte pusula olabileceği belirtildi.