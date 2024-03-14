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Profesör 1992 Erzincan depremine böyle dikkat çekti, vatandaşlar polise ihbarda bulundu

ERZİNCAN - Sanatçı ve akademisyen, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Erzincan'da 32 yıl önce 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde performans gerçekleştirdi. Performansında uzun süre hareketsiz yere yatan profesörü görüp konudan habersiz olan bazı vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu 1992 Erzincan depremi üzerinden bir performans gerçekleştirdi. Kavukcu performansında 1992 Erzincan depreminin meydana geldiği saatte sarı renkli yağmurluk giyinerek eline aldığı iki fenerle kentin en işlek caddesi olan Ordu Caddesi üzerinde sessiz bir yürüyüş yaptı. İnsanların meraklı bakışları arasında sessiz yürüyüşünü Saat Kulesi önüne kadar sürdüren Kavukcu daha sonra yere yatarak uzun süre hareketsiz kaldı. Bu sırada konudan haberdar olmayan bazı vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirerek "yerde hareketsiz yatan şahıs" ihbarında bulundular. Saat Kulesi önüne sevk edilen polis ekibi konunun performans çalışması olduğunu öğrenince geri bildirimde bulundu.

Sanatçı ve akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Kavukcu, 653 kişinin hayatını kaybettiği ve 6,8 şiddetinde olduğu bilinen, 1992 Erzincan depremi üzerinden bir performans gerçekleştirdiğini belirterek konuya ilişkin şöyle konuştu:

"1992 Erzincan depreminin yaşandığı 13 Mart ve 19.19 saatinde gerçekleştirdiğim yeni performansımda, metaforik anlamıyla, karanlığı aydınlatma ve yeni bir yaşam umudu olma açısından düşündüğüm fener objelerini vücuduma bağlayarak yürüyüş yaptım. Fenerler, yaşanan felaketin oluşturduğu yıkıma dikkat çekmek için uyarı mahiyetinde sürekli yanıp söndürdüm. Depremin insan belleğinde edindiği karanlık taraf, fenerin ışığıyla aydınlanarak her zaman bir umut olduğunu hatırlatacak. Performans Erzincan kent merkezinde Dörtyol'dan başlayarak Ordu Caddesi üzerinde devam etti.