PROGEL, Çocuklar İçin Geri Dönüşüm Temalı Sanat Atölyesi Düzenledi

Güncel

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklar için geri dönüşüm temalı sanat atölyesi çalışması yapıldı.

İlçede özel bir işletme ev sahipliğinde gerçekleştirilen sanat atölyesi çalışmasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Resim ve Heykel Bölümü mezunu Nurselin Naç Tunç tarafından İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm malzemeleriyle kolaj eğitimi verildi.

Dernek üyesi eğitimcilerin de destek verdiği çalışmada kullanılmış gazete, renkli kağıt ve iplerle kullanıldı.

PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, yaptığı açıklamada, çevre ve geri dönüşüm bilincinin toplumun her kesiminde oluşmasının daha yaşanır bir dünya için elzem olduğunu belirterek, "Bu maksatla geleceğimizin büyükleri olan çocuklarımıza çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılamak, onların yaşadığımız dünyaya ve çevremize daha duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacı ile derneğimiz olarak çeşitli aktivitelerde bulunmaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında düzlendiğimiz sanat atölyesi ile hem öğrencilerimizin hayatına renk katmayı hem de çevre ve geri dönüşüm bilinci kazanmalarını hedefledik." dedi.