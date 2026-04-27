Project Helix, Steam ve Epic Games'i Desteklemeyebilir

Microsoft, yeni nesil konsolu Project Helix'i duyurdu. Xbox CEO'su Asha Sharma, cihazın PC ve konsol hibriti olacağını belirtti. Ancak Steam ve Epic Games Store gibi üçüncü parti mağazaların desteği konusunda belirsizlik var. Sharma, önceki yönetimin bu mağazalarla görüştüğünü ancak kendisinin bu görüşmelere dahil olmadığını söyledi. Kararların ekip olarak alınacağını ve hazır olduklarında daha fazla bilgi paylaşacaklarını ifade etti.