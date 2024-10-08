Protestolar Netanyahu'nun Ofisini Kapattı

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İsrail'de protestocular, Hamas ile esir değişimi anlaşması yapılması talebiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine giden yolu kapattı.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, "Yön Değiştir" isimli protesto hareketine katılan göstericiler Netanyahu'nun ofisine giden iki girişi kapattı.

Erken seçim talebiyle yollara oy sandıkları yerleştiren İsrailli göstericiler, "Kaçırılan insanları ancak başka bir hükümet geri verecektir" ve " Gazze'yi terk eden geri dönmeyecek" şeklinde sloganlar atarak esir takası anlaşması yapılmasını istedi.

Göstericileri zor kullanarak dağıtmaya çalışan İsrail polisi, 7 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması ve esir takası anlaşması sağlanması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

İsrail ve uluslararası kamuoyu ise Başbakan Netanyahu'yu siyasi çıkarları için Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçluyor.