PSG Şampiyonluğunda Kutlamalar Kaosa Dönüştü

31.05.2026 10:16
PSG'nin şampiyonluğu Fransa'da kutlanırken, 426 kişi gözaltına alındı, polisle taraftarlar çatıştı.

Fransız takımı Paris Saint-Germain'in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu elde etmesinin ardından Fransa'da yapılan kutlamalarda çıkan olaylarda 426 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, İngiliz rakibi Arsenal'i yenerek şampiyonluğu kazandı.

PSG'nin galibiyeti başta Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, başkentte polis ile PSG taraftarları arasında arbede yaşandı.

Kutlamalar sırasında çıkan olaylarda bazı kiralık bisikletler ve çöp bidonları ateşe verilirken, itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

Polis, farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarını biber gazıyla dağıtmaya çalışırken, bazı taraftarlar havai fişek fırlatarak karşılık verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi, polis ve taraftarlar arasında arbede yaşanan noktalardan biri oldu. Caddede en az bir otobüs durağı taraftarlar tarafından kırıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını belirtti.

Ülke genelindeki kutlamalar kapsamında 426 kişi gözaltına alınırken, 7 polis yaralandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Fransa genelinde, 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
